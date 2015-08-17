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ناشطون سوريون يبثون تسجيلا مصورا لاستهداف نقاط تمركز لقوات الأسد فى درعا

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ناشطون سوريون يبثون تسجيلا مصورا لاستهداف نقاط تمركز لقوات الأسد فى درعا ناشطون سوريون يبثون تسجيلا مصورا لاستهداف نقاط تمركز لقوات الأسد فى درعا
بث ناشطون سوريون اليوم الاثنين تسجيلا مصورا يظهر استهداف المعارضة المسلحة نقاط تتمركز فيها قوات نظام بشار الأسد فى مدينة درعا.

وأظهر الفيديو منشور باسم جبهة الاصالة والتنمية ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) اليوم ـ الثوار يستهدفون قوات النظام بسلاح "مضاد 14" فى إطار عملية "عاصفة الجنوب".

وقد أطلق الثوار على العملية اسم "عاصفة الجنوب"، حيث استعمل فيها الثوار الدبابات والقذائف، بينما استعمل ثوار آخرون فى جبهة أخرى أسلحة رشاشة محمولة فوق السيارات.
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