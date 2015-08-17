عودة محافظ شبوة اليمنية من الرياض

وصل محافظ شبوة (شرق اليمن) عبد الله النسى إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة قادما من العاصمة السعودية الرياض، حيث مقر إقامته المؤقت، بعد أيام قليلة من انسحاب ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح منها.

وذكرت صحيفة عدن الغد الالكترونية أن النسى وصل بصحبة وفد من قيادات المحافظة ودخلوا الأراضى اليمنية عن طريق منفذ الوديعة الحدودى مع السعودية واستقبلتهم حشود من المواطنين ومسئولى السلطة المحلية.

ودعا المحافظ أبناء شبوه إلى التلاحم وجمع الصف والكلمة والعمل الجاد لتثبيت الأمن داخل المحافظة.

>وكان النسى وهو من أبناء محافظة شبوه يقيم مع بقية وزراء الحكومة فى الرياض التى تتخذ منها مقرا مؤقتا لها منذ سيطرة الميليشيات الحوثيين وصالح على مدينة عدن.

وكان الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى قد أصدر قرارا بتعيين النسى / 71 عاما / محافظا لشبوه فى أواخر شهر مايو الماضى بعد وفاة المحافظ السابق أحمد باحاج.

ومن ناحية أخرى وصل عبدالعزيز الجفرى رئيس تحالف قبائل شبوة إلى مدينة عتق مساء أمس وكانت فى استقباله حشود كبيرة من أبناء محافظة شبوة والجنوب.

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