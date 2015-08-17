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قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين لمسافات محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقالت مصادر محلية إن خمس جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة عشرات الأمتار شرق حى النهضة برفح وشرعت بأعمال تجريف للأراضى الزراعية.

وتزامن مع التوغل تحليق لطائرات الاستطلاع فى المنطقة فى حين تمركزت عدة أليات عسكرية أخرى على الشريط الحدودى الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتتوغل قوات الاحتلال من آن لآخر بشكل محدود فى بعض المناطق شرق قطاع غزة وتقوم بأعمال تجريف فى الأراضى الزراعية المحاذية للسياج الأمنى بذريعة عدم استخدامها من المقاومة الفلسطينية.
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