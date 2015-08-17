"الغذاء والدواء الأمريكية" تقر استخدام مسكنات من الأفيون لعلاج المراهقين

أقرت الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية استخدام مسكن الآلام اوكسيكونتين المشتق من الأفيون لعلاج المرضى المراهقين من سن 11 إلى 16 عاما ممن لم تفلح معهم بدائل مسكنة أخرى.

ويستخدم هذا العقار الممتد المفعول لعلاج البالغين ممن يعانون من الآلام على مدار اليوم وتم تطوير العقار على مدار السنوات لمكافحة تزايد استخدام العقاقير المسكنة المعروفة فى مجال الادمان بالولايات المتحدة.

وبخلاف البالغين لا يصف الأطباء هذا العقار إلا للأطفال الذين يتحملون بالفعل جرعة قدرها 20 ملليجراما من مادة أوكسيكودون وهى المادة الفعالة فى عقار أوكسيكونتين.

وقالت الإدارة إن التحذيرات والاحتياطات للأطفال المرضى هى نفسها التى يوصى بها للبالغين.

وطلبت الإدارة من شركة بورديو فارما التى تتولى تصنيع عقار اوكسيكونتين تقييم استخدام العقار للأطفال كما تجرى الشركة أيضا دراسات وأبحاثا على العقار بعد تسويقه تجاريا.

والعقار عبارة عن رقعة لاصقة بها أيضا مادة فنتانيل وهى مشتق ممتد المفعول من الأفيون يستخدم أيضا لتسكين الآلام لدى الأطفال.

أما التركيبة الأصلية لعقار أوكسيكونتين التى تمت الموافقة عليها أصلا منذ عقدين من الزمن فقد تم سحبها بسبب احتمالات كونها مسببة للإدمان.