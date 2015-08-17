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"الأوميجا 3" ترفع نسبة خصوبة النساء وفرص الإنجاب

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"الأوميجا 3" ترفع نسبة خصوبة النساء وفرص الإنجاب "الأوميجا 3" ترفع نسبة خصوبة النساء وفرص الإنجاب
الأحماض الدهنية أو ما تعرف بالأوميجا 3، من أهم العناصر الغذائية التى تحسن عمل وظائف الجسم، كما تساعد تلك الأحماض بشكل خاص على تنشيط عمل المخ وعملية حرق دهون الجسم، وخاصة دهون البطن.

بجانب الفوائد المعروفة للأوميجا 3 يضيف إليها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا فائدة جديدة تبعا لآخر الدرسات، والتى تفيد بدور الأحماض الدهنية فى رفع نسب الخصوبة ومعدلات الإنجاب لدى النساء.

يوضح أبو النجا أن تلك المادة تساعد على تنظيم عمل الهرمونات بالجسم وخاصة هرمونات الأنوثة، كما تقى من الإصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم، وتحسن أيضا من كفاءة عملية التبويض وانتظام الدورة الشهرية وجودة البويضات، وهو ما يعد من أهم العوامل المساعدة على رفع فرص الإنجاب لدى النساء.

كما تعمل تلك المادة أيضا على زيادة تدفق الدم إلى الرحم، وإمداده بالتغذية السليمة التى يحتاجها للحفاظ على الأجنة، وهو ما يخفض من فرص الإجهاض المبكر لدى النساء.

وتبعا لأبو النجا، فالأوميجا 3 تتوافر فى العديد من أنواع الطعام على رأسها الأسماك الدهنية كالسلامون والمكاريل والتونة وبعض أنواع الحبوب الكاملة كالشوفان.

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مصر 365