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أسرة الطفلة زينب بعد وفاتها: الإهمال فى الوحدات الصحية وراء رحيل ابنتنا

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أسرة الطفلة زينب بعد وفاتها: الإهمال فى الوحدات الصحية وراء رحيل ابنتنا أسرة الطفلة زينب بعد وفاتها: الإهمال فى الوحدات الصحية وراء رحيل ابنتنا
قالت أسرة الطفلة "زينب شعبان" البالغة من العمر 3 سنوات، والتى توفت نتيجة إصابتها بلدغة عقرب، "إن الإهمال تسبب فى وفاة ابنتهم التى أصيبت بلدغة عقرب، وسارعوا لنقلها إلى الوحدة الصحية بقريتهم "المنصورية" بمركز دراو محافظة أسوان، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود طبيب بالوحدة، وتوفيت الطفلة بعد لحظات من وصولها مستشفى أسوان الجامعى، لبعد المسافة ووصول السم إلى عضلة القلب".

وناشدت أسرة الطفلة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، الاهتمام بالوحدات الصحية وتوافر طاقم طبى وأمصال بها، لإنقاذ الحالات الحرجة خاصة الإصابات بلدغات السموم كالعقارب والثعابين، والتى تعد أكثر انتشاراً فى قرى الصعيد.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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