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محافظ سوهاج يقرر ندب مصطفى عبادى رئيسا للوحدة المحلية لمركز البلينا

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محافظ سوهاج يقرر ندب مصطفى عبادى رئيسا للوحدة المحلية لمركز البلينا محافظ سوهاج يقرر ندب مصطفى عبادى رئيسا للوحدة المحلية لمركز البلينا
أأصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 777 لسنة 2015م يقضى بندب مصطفى عبادى سليمان أبو زيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وتكليف عدلى محمد مصلح أبو عقيل ـ نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لشئون القرى للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

وكذلك ندب السيد ثابت عبد الرحمن شعيب ـ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بوظيفة تناسب درجته الوظيفية بديوان عام المحافظة.

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مصر 365