لو طفلك سألك أنا جيت إزاى.. إوعى تقوله لقيتك على باب جامع

الأسئلة الجنسية هى الأكثر إحراجًا لك وحيرة لطفلك، كيف تجيب عنها وكيف تحقق التوازن بين إرضاء فضوله وعدم خدش حيائه؟

فى البداية تنصح هالة حماد، استشارى طب نفس وسلوك الأطفال والمراهقين، بمنح الطفل الإجابة التى تتناسب مع عقله وعمره، وبصورة عامة، فالطفل بمجرد أن يبلغ عامه العاشر إلى الحادى عشر، يجب هنا تقديم الإجابات الصحيحة والصريحة لأسئلته الجنسية وبشكل كامل، ففى تلك المرحلة هو على أعتاب سن البلوغ، ومن الضرورى أن يدرك أبعاد تلك المرحلة بصورة واضحة، أما ما دون العاشرة فيمكن منحه نبذات بسيطة ومحددة عن أسئلته الجنسية.

وتحذر "هالة" بشدة من اختلاق القصص الوهمية للإجابة عن أسئلة الطفل الجنسية، كأن نخبره بأننا وجدناه على باب الجامع أو الكنيسة وهى من القصص الدارجة للأسف فى المجتمع، ويجب العلم أن جميع تلك الخرافات تؤثر على حالة الطفل النفسية بالسلب وتفقده شعور الانتماء لأبوية كما تفقده الثقة فى معلوماتهما فيما بعد عندما يدرك حقيقة الأمر.

>