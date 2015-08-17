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لمريض دوالى الخصية.. تعرف على فترة التعافى بعد العملية

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لمريض دوالى الخصية.. تعرف على فترة التعافى بعد العملية لمريض دوالى الخصية.. تعرف على فترة التعافى بعد العملية
أرسل قارئ يتساءل حول المدة التى تحتاجها جراحة دوالى الخصية السريعة بالميكروسكوب للالتئام والتعافى، ومتى سيتوقف شعوره بالألم؟

ويجيب الدكتور سعد خالد، أخصائى التناسلية، موضحًا أن جراحة دوالى الخصية بالميكرسكوب أحد أبسط طرق الجراحة، كما أن التعافى بعدها يكون سريعًا وبسيطًا.

وتابع خالد مطمئنًا المريض بأن التعافى يختلف من شخص إلى آخر وحالة لأخرى، ولكن هناك من يشعر ببعض الألم والانتفاخ فى الخصيتين حتى 3 أسابيع من إجراء العملية، وهو ما يتطلب الراحة واستشارة المختص القائم بالجراحة لصرف أدوية مضادة للالتهاب ومضادات تورم.

وأوضح أخصائى التناسلية، أن مدة التعافى الطبيعية بعد إجراء الجراحة الحديثة لدوالى الخصية تستغرق حوالى من 7 أيام وحتى أسبوعين، أما الألم قد يستمر حتى تتخلص الخصية من التورم تمامًا بالوقت، والأدوية التى يجب أن يصفها الطبيب المعالج والذى يحدد مدى أهمية تكرار تعاطى مضادات التورم والتهاب من عدمه.
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