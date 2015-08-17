لحواء.. حقن البوتكس قد تصيبك بحساسية البشرة

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 47 عاما وخضعت منذ شهر واحد لعملية حقن الجبهة بالفيللر، وبمجرد انتهاء الجلسة أصبت بتحسس شديد فى بشرتى، وتحول وجهى بالكامل إلى اللون الأحمر، كما أصبت بانتفاخ شديد تحت الجلد، وكامل الوجه. وقد أخبرنى الطبيب أننى أعانى تحسسا من الفيللير.

وتسأل عن أسباب هذا التحسس، وطرق التعامل معه فى حال الرغبة بإعادة التجربة مرة أخرى؟

تجيب عن سؤال القارئة الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة: التحسس من مادة الفيللر أمر وارد فى بعض الحالات، ففى النهاية هى مادة يمكن أن يهاجمها جهاز المناعة بالجسم، كما يهاجم أى مادة أخرى، وبدون سببا محددا، وهو ما يتسبب فى الإصابة بالحساسية وأعراض الرفض المناعى.

وعن طرق الوقاية من تكرار تلك المشكلة، تنصح هديل أن تحقن السيدة قبل الجلسات بحقنة مضادة للحساسية، والتى تساعد بشكل فعال فى الحد من نشاط الجهاز المناعى، والوقاية من أعراض مهاجمته لتلك المادة وبالتالى تتجنب ظهور أعراض الحساسية بهذه الصورة المفرطة.

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