أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لحواء.. حقن البوتكس قد تصيبك بحساسية البشرة

Google+ Print
لحواء.. حقن البوتكس قد تصيبك بحساسية البشرة لحواء.. حقن البوتكس قد تصيبك بحساسية البشرة
أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 47 عاما وخضعت منذ شهر واحد لعملية حقن الجبهة بالفيللر، وبمجرد انتهاء الجلسة أصبت بتحسس شديد فى بشرتى، وتحول وجهى بالكامل إلى اللون الأحمر، كما أصبت بانتفاخ شديد تحت الجلد، وكامل الوجه. وقد أخبرنى الطبيب أننى أعانى تحسسا من الفيللير.

وتسأل عن أسباب هذا التحسس، وطرق التعامل معه فى حال الرغبة بإعادة التجربة مرة أخرى؟

تجيب عن سؤال القارئة الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة: التحسس من مادة الفيللر أمر وارد فى بعض الحالات، ففى النهاية هى مادة يمكن أن يهاجمها جهاز المناعة بالجسم، كما يهاجم أى مادة أخرى، وبدون سببا محددا، وهو ما يتسبب فى الإصابة بالحساسية وأعراض الرفض المناعى.

وعن طرق الوقاية من تكرار تلك المشكلة، تنصح هديل أن تحقن السيدة قبل الجلسات بحقنة مضادة للحساسية، والتى تساعد بشكل فعال فى الحد من نشاط الجهاز المناعى، والوقاية من أعراض مهاجمته لتلك المادة وبالتالى تتجنب ظهور أعراض الحساسية بهذه الصورة المفرطة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365