أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة مدينة السادات تتبنى مبادرة جامعة الطفل

Google+ Print
جامعة مدينة السادات تتبنى مبادرة جامعة الطفل جامعة مدينة السادات تتبنى مبادرة جامعة الطفل
تبنت جامعة مدينة السادات مبادرة للإعلان عن جامعة الطفل الجديدة والتى أطلقتها أكاديمية البحث العلمى، حيث يبدأ الطلاب فى التدريب العلمى الجاد داخل معامل الكليات من أجل اكتشاف الموهوبين منهم وتنمية مهاراتهم، حيث بدأ حفل الافتتاح واستقبال الأطفال أمس الأحد الموافق 16 أغسطس بقاعة مجلس الجامعة.

وأعلن الدكتور رفاعى إبراهيم رفاعى، نائب رئيس جامعة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس جلسة الافتتاح عن التحاق الأطفال الذين استوفوا الشروط بالدراسة فى الجامعة، طبقا للمراحل العمرية إلى أربعة مستويات الأول للمراحل العمرية من 6- 9 أعوام والمستوى الثانى للمراحل العمرية من 9 – 12 عاما، والمستوى الثالث للمراحل العمرية من 12- 15 عاما، والمستوى الرابع للمراحل العمرية من 15 – 18 عاما.

ومن جانب آخر أشاد أولياء أمور الأطفال بحرص الجامعة على استقبال الأطفال وأولياء أمورهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365