جامعة مدينة السادات تتبنى مبادرة جامعة الطفل

تبنت جامعة مدينة السادات مبادرة للإعلان عن جامعة الطفل الجديدة والتى أطلقتها أكاديمية البحث العلمى، حيث يبدأ الطلاب فى التدريب العلمى الجاد داخل معامل الكليات من أجل اكتشاف الموهوبين منهم وتنمية مهاراتهم، حيث بدأ حفل الافتتاح واستقبال الأطفال أمس الأحد الموافق 16 أغسطس بقاعة مجلس الجامعة.

وأعلن الدكتور رفاعى إبراهيم رفاعى، نائب رئيس جامعة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس جلسة الافتتاح عن التحاق الأطفال الذين استوفوا الشروط بالدراسة فى الجامعة، طبقا للمراحل العمرية إلى أربعة مستويات الأول للمراحل العمرية من 6- 9 أعوام والمستوى الثانى للمراحل العمرية من 9 – 12 عاما، والمستوى الثالث للمراحل العمرية من 12- 15 عاما، والمستوى الرابع للمراحل العمرية من 15 – 18 عاما.

ومن جانب آخر أشاد أولياء أمور الأطفال بحرص الجامعة على استقبال الأطفال وأولياء أمورهم.