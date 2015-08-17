الأمن التونسى يلقى القبض على خلية إرهابية بـ"بنزرت"

ألقت قوات الأمن التونسية الليلة القبض على خلية إرهابية بولاية بنزرت.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية فى بيان الليلة، أن الفرقة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية، وكان من بينها عنصر إرهابى خطير، موضحة أن تلك الخلية كانت تنوى تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف وحدات الأمن والجيش الوطنى بولاية بنزرت .

ومن ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن العنصر الإرهابى الذى تمت تصفيته بجبل "سمامة" بمنطقة "أولاد عباس" تبين أنه جزائرى الجنسية ويدعى عبد الحق الدبار وشهرته "هارون"، ويعد من العناصر الخطيرة التابعة لـ "تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامى"، وهو أحد القيادات البارزة لـ "كتيبة عقبة بن نافع".

>