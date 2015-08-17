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طائرات حربية إسرائيلية وأردنية تشارك فى تمرين جوى بأمريكا

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طائرات حربية إسرائيلية وأردنية تشارك فى تمرين جوى بأمريكا طائرات حربية إسرائيلية وأردنية تشارك فى تمرين جوى بأمريكا
تنطلق فى قاعدة نيليس الجوية الأمريكية فى ولاية نيفادا اليوم الاثنين التمرين السنوى" العلم الاحمر" المشترك للولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة، بما فيها اسرائيل والأردن.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس الاحد نقلا عن موقع فوكس تروت الفا الامريكى المتخصص فى شؤون الطيران ان الطيارين المشاركين فى التمرين سوف يتدربون على المعارك الجوية وضرب الاهداف الارضية وتجنب الصواريخ.

كان موقع فوكس تروت الفا قد ذكر قبل عدة ايام ان طائرات بوينج عسكرية اسرائيلية قامت بتزويد المقاتلات الاردنية بالوقود فى الجو فى طريقها الى ولاية نيفادا، مما يدل على توثيق التعاون العسكرى بين البلدين، مشيرا بهذا الصدد الى قيام اسرائيل مؤخرا بتسليم الأردن مروحيات هجومية من طراز كوبرا لمساعدته على حماية حدوده.
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