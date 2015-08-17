طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات الحوثية فى محافظة "إب" اليمنية

قصفت طائرات دول التحالف العربى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم مواقع لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة "إب" التى تقع على بعد 193 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء .

وذكر موقع إب برس الإخبارى أن الطائرات استهدفت منزل محمد السقاف مسئول التموين العسكرى للميليشيات والذى يتم تخزين الأسلحة فيه كما أنه بمثابة غرفة عمليات لإدارة المعارك ضد مواطنى المحافظة .

ونقل عن مصادر بالمحافظة قولها " إن الطائرات استهدفت منزل باعلوى أحد القيادات الميدانية للميليشيات فى مدينة جبلة غرب المحافظة وقت عقد اجتماع لقيادان من الحوثيين وشوهدت سيارات الإسعاف تسرع إلى المنزل لنقل الجرحى".

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