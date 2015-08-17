وفد اللجنة المصرية الصينية يتفقد اليوم أراضى مشروع المليون فدان بالمنيا

يستقبل اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، وفد اللجنة المشتركة المصرية الصينية المكون من 28 خبيرا، وذلك ضمن استكمال الدراسات الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون فدان، حيث سيقوم الوفد بتفقد موقع المشروع غرب المنيا.

قال المحافظ إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بمشروع المليون فدان وإنشاء مجتمعات جديدة على أن يكون النشاط الرئيسى لها الزراعة والصناعات الزراعية، مشيرا إلى أن الوفد سيتفقد منطقة أعمال حفر الآبار، وكذلك عينات التربة، كما سيتم توضيح وشرح خطوات العمل واستعراض مخطط المشروع.

- أخبار مصر للساعة 10.. السيسى يجتمع بمحلب لاستعراض مشروع المليون فدان