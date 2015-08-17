رئيس الوزراء يستجيب لمواطن بالشرقية ويقرر علاجه ويصرف له معاشا شهريا

استجاب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للمواطن السيد عبد العزيز عطية متولى، مقيم بقرية التوينى مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية بعدما ناشدة لمساعدته فى تحمل مصروفات علاجه، بعد تدهور حالته الصحية وأصبح طريح الفراش ولا يقوى على الحركة أو العمل، وأصبح فى أشد الحاجة إلى العلاج والرعاية الصحية.

وخضع المواطن لعملية جراحية بالساق، والعمود الفقرى، قام على إثرها بتركيب جهاز، الأمر الذى جعله يستعين بعصا لتساعده على التحرك بين حجرات بيته الريفى البسيط، ويحتاج إلى علاج شهرى بقيمة ألف جنيه بعد إجرائه جراحة استئصال جزء من الأمعاء، ومعاشه الشهرى من الشئون الاجتماعية لا يتعدى 450 جنيها وتم إيقافه منذ شهرين.

وقال المركز الإعلامى لرئيس الوزراء، إنه تم التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، وتم استصدار قرار منها بصرف معاش شهرى له قيمته 480 جنيها شهريا، نظرا لأنه يعانى من عجز بنسبة 85%، وتم التواصل مع مدير مديرية الصحة بالزقازيق والاتفاق معه على صرف العلاج اللازم للحالة.

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