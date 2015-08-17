"مرور الجيزة": كاميرات مراقبة بكل الميادين والمحاور لرصد المخالفات

أكد اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الإدارة ستقوم بنصب كاميرات مراقبة ذات تقنية عالية فى كل الميادين والمحاور بالمحافظة، بهدف رصد المخالفات المرورية، وذلك بعدما تم تغطية تقاطع شارع فيصل مع ترعة المريوطية بكاميرا عالية التقنية لمراقبة الحالة المرورية والأمنية بذات الموقع، وسيتم تغطية شارع فيصل بالكاميرات.

وأضاف مدير المرور، أن الإدارة تقوم بمتابعة الميادين والمحاور بهدف رصد أماكن الزحامات المرورية بكل الطرق بنطاق المحافظة عن طريق الكاميرات المتواجدة بمنقطة العجوزة، والتى تهدف لإزالة أى عوائق مرورية، من شأنها تعطيل الحركة المرورية، ومع الانتهاء من تركيب الكاميرات سيتم رصد أى كثافات مرورية، وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع، وذلك فى إطار سياسة التطوير التكنولوجى المستمر الذى تنتهجه الإدارة.

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