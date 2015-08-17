أهالى الإسكندرية يعترضون على فرض رسوم دخول لشاطى أبو تلات

اعتبرت محافظة الإسكندرية شاطئ أبو تلات بغرب الثغر من الشواطئ المميزة وحددت رسم دخوله بسبعة جنيهات للفرد، ومن المعروف لدى أهالى الإسكندرية أن شاطئ أبو تلات يعد من الشواطئ التى تشهد أعلى حالات غرق فى كل عام، وهو من الأماكن التى لا تصلح للسباحة، نظرا لأمواجه المرتفعة ودواماته والآبار المائية المتواجدة فى مياهه، وقد أطلق عليه البعض شاطئ الموت نظرا لكثرة حالات الغرق التى شهدتها مياهه على مدار الأعوام السابقة.

واستنكر رواد شاطئ أبو تلات وأغلبهم من القاطنين بنفس المنطقة أو ملاك لبعض الشاليهات، تحصيل رسوم دخول للشاطئ فى الوقت الذى يخلو فيه الشاطئ تماما من الخدمات والمرافق، حيث لا توجد دورات مياه ولا وحدات خلع الملابس ولا وحدات إنقاذ أو غواصين، هذا بخلاف الحالة المتدنية لمستوى نظافة رمال الشاطئ ومياهه،

>و لم يشهد الشاطئ أى تغيير بعد أن أطلقت عليه محافظة الإسكندرية " مميزا " سوى كرسى يجلس عليه الفرد نظير 7 جنيهات يحصلها العاملون هناك فى نوع من الجباية والإكراه لكل من تطأ قدماه أرض الشاطئ.

يذكر أن منطقة أبو تلات كانت فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى من أهدأ الشواطئ وأرقاها بالإسكندرية، إلا أن معظم ملاك الشاليهات قد هجروها وقاموا بالتملك فى منتجعات وقرى الساحل الشمالى، بعد أن غاصت شوارع أبو تلات فى المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى، واختفى المدخل الأسفلتى للشاطئ وتحول شوارعه إلى مطبات ومقالب للقمامة.



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