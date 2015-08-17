أهالى الإسكندرية يعترضون على فرض رسوم دخول لشاطى أبو تلات
واستنكر رواد شاطئ أبو تلات وأغلبهم من القاطنين بنفس المنطقة أو ملاك لبعض الشاليهات، تحصيل رسوم دخول للشاطئ فى الوقت الذى يخلو فيه الشاطئ تماما من الخدمات والمرافق، حيث لا توجد دورات مياه ولا وحدات خلع الملابس ولا وحدات إنقاذ أو غواصين، هذا بخلاف الحالة المتدنية لمستوى نظافة رمال الشاطئ ومياهه،
>و لم يشهد الشاطئ أى تغيير بعد أن أطلقت عليه محافظة الإسكندرية " مميزا " سوى كرسى يجلس عليه الفرد نظير 7 جنيهات يحصلها العاملون هناك فى نوع من الجباية والإكراه لكل من تطأ قدماه أرض الشاطئ.
يذكر أن منطقة أبو تلات كانت فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى من أهدأ الشواطئ وأرقاها بالإسكندرية، إلا أن معظم ملاك الشاليهات قد هجروها وقاموا بالتملك فى منتجعات وقرى الساحل الشمالى، بعد أن غاصت شوارع أبو تلات فى المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى، واختفى المدخل الأسفلتى للشاطئ وتحول شوارعه إلى مطبات ومقالب للقمامة.
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