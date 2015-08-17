اليوم.. انطلاق قوافل ثقافية توعوية تحت عنوان "مواطن إيجابى = مدينة نظيفة"

استضاف مركز إعلام دمياط، أمس الأحد، الهيئات الحكومية المشاركة فى عمل تعاونى مشترك بين هيئات مختلفة وهى (الأزهر الشريف - هيئة الأوقاف - مركز إعلام دمياط - فرع ثقافة دمياط - مديرية الشباب والرياضة - مديرية الصحة - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الاجتماعى).

وحضر الاجتماع ممثل عن كل مديرية لطرح خطة العمل المزمعة والتحضير لمؤتمر التدشين اليوم بقاعة قصر ثقافة دمياط، الذى سيفتتحه السيد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه.

وسيتخلل المؤتمر فقرات متنوعة فنية وعرض نماذج لبعض المؤسسات المدنية التى قامت بدور إيجابى، وهذا من خلال مشاركة مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى إطار هذا العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى المتمثل فى الجمعيات سيكون العمل فى صورة قوافل (ثقافية - صحية - تعليمية - تنموية -توعوية) للتنقل بكل قرى ومراكز ومدن محافظة دمياط من أجل الحفاظ على البيئة والتغلب على التلوث والقمامة، وذلك من خلال مواطن واع مدرك ومشارك فى المسئولية.