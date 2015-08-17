محافظ المنوفية يوجه رؤساء المراكز بتنظيم زيارات مفاجأة للمصالح الحكومية

وجه الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديرى المديريات، أثناء إجتماع المجلس التنفيذى مساء أمس الأحد، بضرورة الالتحام مع المواطنين والاستماع لشكواهم ومطالبهم والعمل على حلها بشكل سريع وفعال وتخصيص يوم لمقابلة المواطنين لحل مشاكلهم.

كما وجه أيضا بضرورة عمل زيارات مفاجئة للمصالح الحكومية لمتابعة سير العمل، وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، وحسن التعامل معهم من قبل الموظفين، وتقديم تقرير أسبوعى عن هذه الزيارات تعرض على المحافظ لمتابعة ما تم بها.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف المتابعة على عملية النظافة العامة للمدن والقرى ورفع تراكمات القمامة بالشوارع من خلال تشكيل مجموعات عمل من منظومة النظافة تعمل على مدار 24 ساعة، وأمر بتوفير كل الإمكانيات والمعدات اللازمة، لإزالة مقلب القمامة بحى غرب "مقلب أبو خريطة"، حفاظا على الصحة العامة والمظهر الجمالى للمحافظة وضرورة حصر حالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الرى وأملاك الدولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ عمليات الإزالة بشكل سريع.

كما شدد على ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية وابتكارية فى إزالة المواقف العشوائية والباعة الجائلين من الشوارع بتوفير أماكن بديلة لهم حفاظا على السيولة المرورية بالشوارع والمدن، لافتا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية فى التوقيتات المحددة واستبعاد الشركات التى تتقاعس عن أداء دورها، ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على حلها بشكل سريع والانتهاء منها فى المواعيد المحددة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد ضرورة عودة هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون على الجميع دون محاباة لتحقيق الانضباط بالشارع ومنع البلطجة ومواجهة البؤر الإجرامية حتى يشعر المواطن بالأمان من خلال التنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية، موضحا أن الـ"توك توك" أصبح قنبلة موقوتة، لذلك قرر ترخيصه وعمل خطوط سير خاصة به، وفرض رسوم 100 جنيه عن اليوم الواحد لكل توك توك مخالف موجود "بحضانة المرور" لمدة لا تتجاوز الشهر بعدها يتم مصادرته.