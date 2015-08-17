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"محلب" يستجيب لـ"اليوم السابع" ويقرر إجراء مسح لشبكات المياه بالجيزة

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"محلب" يستجيب لـ"اليوم السابع" ويقرر إجراء مسح لشبكات المياه بالجيزة "محلب" يستجيب لـ"اليوم السابع" ويقرر إجراء مسح لشبكات المياه بالجيزة
استجاب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لشكوى المواطن عمرو عادل محمود علام، والذى ناشده عبر "اليوم السابع"، بحل أزمة تلوث المياه بشارع المعتمدية بأرض اللواء، بسبب مشكلة عدم نظافة المياه بالمنطقة، مما تسبب فى إصابة ابنته بميكروب بالمعدة.

وأكد المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أنه تم رصد شكوى المواطن، وتم التواصل مع رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بالجيزة وتم الاتفاق على إجراء مسح لشبكات المياه، على أن يتم المسح بشكلٍ دورى للتأكد من سلامة المياه.

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