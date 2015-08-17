19 أكتوبر.. نظر طعن 5 إخوان على حبسهم فى أحداث برج العرب

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، جلسة 19 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من 5 أعضاء بجماعة الإخوان، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس، لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مطلع شهر نوفمبر عام 2013.

وتقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الاثنين "د"، برئاسة المستشار هانى محمد إبراهيم خليل، نائب رئيس محكمة النقض.

وتضمن الطعن أسماء المتهمين فى القضية رقم 2144 لـسنة 2013 جنح برج العرب، وهم كل من: سامر محمد أمجد أبو الفتوح، وشريف عبد المولى عبد الوهاب العجرودى، والشافعى إبراهيم الشافعى مرسى، وعلى الشافعى إبراهيم الشافعى، وإبراهيم عادل إبراهيم عبد الهادى.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات.

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