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مواصلة فعاليات منحة التدريب الإعلامى بمجمع إعلام الإسماعيلية

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مواصلة فعاليات منحة التدريب الإعلامى بمجمع إعلام الإسماعيلية مواصلة فعاليات منحة التدريب الإعلامى بمجمع إعلام الإسماعيلية
أعلنت عواطف أندراوس مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية أن المجمع واصل فعاليات منحة التدريب الإعلامى بحضور الإعلامى يسرى محمد مراسل تليفزيون النهار، ومشاركة 50 من الشباب وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع.

وأعد اللقاء وأشرف على تنفيذه تغريد عبد المنعم وإيناس يوسف كبير أخصائيى الإعلام بالمجمع.

وأضافت أندراوس أن اللقاء تناول موضوعات متنوعة عن الصحافة ودور المراسل الصحفى فى نقل الأخبار لحظة بلحظة مع مراعاة دقة التفاصيل والاعتماد على المصادر الموثوق بها وأن نجاح المراسل الصحفى يعتمد أولا على شخصيته وسرعة البديهة لديه فى معرفة الأخبار والأحداث سواء الأمنية أو كل ما يخص الأحداث المصرية سواء على المستوى المحلى أو الدولى، ويجب أن يتجنب الصحفى أو المراسل نشر الأخبار غير الصحيحة بدون مصادر موثوق بها، فالصحافة أو المراسل الصحفى أهم ما يميزهم "المهنية والموضوعية والمصداقية".

كما تناول اللقاء أخطاء يقع بها الصحفى والمراسل الصحفى منها عدم الاهتمام بصياغة الخبر فالبعض يعتمد على مراجعة وتصحيح غيره من طاقم العمل، والاعتماد على المصادر الضعيفة والحصول على المعلومات بطريقة سهلة دون السعى وراء الحقيقة الكاملة للخبر.. والخلط بين الإعلانات والصحفيين ومحاولة إرضاء المسئولين المحليين، وتركيز بعض المراسلين والصحفيين على القضايا التى لا تشغل الرأى العام ولا عامة الشعب.

كما تناول اللقاء المشكلات التى تواجه الصحفيين والمراسل الصحفى منها عدم تعاون المسئولين المحليين مع الصحفيين والمراسلين وضعف العائد المادى ومشاكل وصعوبات التوظيف بهذا المجال ونظرة بعض الصحافيين والمراسلين لغيرهم ممن يعملون بالأقاليم على أنهم أقل منهم مهنيا.

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مصر 365