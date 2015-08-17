رئيس جامعة قناة السويس يفتتح برنامج جامعة الطفل

افتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش مشروع برنامج جامعة الطفل، والذى يقام بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، بحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إنه فى هذا الشهر حصلت الجامعة على المستوى الأول على مستوى الجامعات المصرية والمستوى الـ14 على مستوى الجامعات الإفريقية من ضمن 100 جامعة إفريقية فى مجال البحث العلمى، ووجود الأطفال فى جامعة بهذا المستوى المتقدم سيحقق لهم أكبر قدر من الاستفادة.

وأضاف رئيس الجامعة، إن برنامج جامعة الطفل برنامج طموح، وهو برنامج قديم تم إحياؤه، موضحًا أنه أيضًا تم الاتفاق على عمل معسكرات للمواهب فى مجالات الموسيقى والفنون لطلاب المدارس داخل الجامعة سيعلن عنها عقب انتهاء أسبوع شباب الجامعات، لأن الجامعة لابد أن تؤهل الطلاب للحياة القادمة، وهى ستمثل حياة يومية بالنسبة للأولاد، وهذا فى إطار دور الجامعة تجاه المجتمع.

وأشار الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على البرنامج، إلى أنه سعيد لاستقبال الأطفال للتعرف على الجامعة ودورها فى المجتمع، وأن يكون لدى الطفل فرصة لتكوين طموحات وأهداف وتكوين جيل لمصر له رؤية للمستقبل، كما توجه بالشكر لرئيس الجامعة، على ما تم من إنجازات منذ أن أصبح رئيسًا للجامعة ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف الدكتور سامى هاشم، إن النجاح فى أى شىء يأتى من القناعة التامة به، وأن الجامعة حرصت على أن تكون من أول الجامعات المشاركة فى البرنامج، وحرصت على تقديم خدمة متميزة فى البرنامج.

كما قامت الدكتورة راندا عبد العليم المنير مدرس مساعد بكلية التربية والمشرف التنفيذى على البرنامج، بعرض شرح تفصيلى لمفهوم برنامج جامعة الطفل وشروط التقدم للبرنامج وكيفية اختيار الأطفال المتقدمين، وكذلك الشهادات التى يحصل عليها الطالب.

وفى نهاية الحفل تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان أطفال غيروا مجرى العالم، وقام الأطفال بعرض فنى احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة، ثم قاموا بعد ذلك بجولة داخل كليات الجامعة المختلفة للتعرف عليها.



>

رئيس الجامعة أثناء الافتتاح



>

جانب من قيادات وطلاب الجامعة



>

جانب من الأطفال المشاركين