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بالصور.. مركز الأرصاد ببلطيم مغلق وتحول لموقع للغابات والحشائش

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تعالت صيحات عدد من أهالى مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من تضررهم من مبنى الأرصاد الجوية الواقع بوسط المدينة الملىء بالحشائش وغير المستغل.

قال نصر قادومة "من شباب بلطيم"، إن مبنى الأرصاد الجوية فى موقع استراتيجى فى مدينة بلطيم أمام الموقف الغربى لدخول الزائرين بالمدينة، ولا يعمل ولا يوجد به موظفون، ويحيط المبنى المساكن والمنازل من على اليمين وعلى اليسار، وهذا يحجب سرعة الرياح.

وأضاف قادومة، لابد أن تكون الأرصاد الجوية فى مكان خالٍ لا يحيطها مساكن وغيره، لذا نناشد المسئولين بالتدخل فورًا ونقل مبنى الأرصاد بمعداته خارج المدينة ويستغل هذا المكان لمنفعة عامة لصالح المدينة، مشيراً لابد من تفعيل عمال المرصد بدلاً من كونه مبنى خامل لا يُستغل.

وقال قادومة، ناشدنا المسئولين تكرارًا ومرارًا لمحاولة نقل مبنى الأرصاد أو إصلاحه وتشغيله بدلاً من تحوله لمبنى ملىء بالغابات والحشائش والحشرات والثعابين.

وأضاف أن المبنى على مرئى ومسمع مواطنى بلطيم فهل من مستجيب فنداء إلى محافظ كفر الشيخ ورئيس الوزراء ورئيس مجلس ومدينة بلطيم بالتدخل فورا لحل هذه المشكلة .
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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