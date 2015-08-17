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فتح 12 قاعة لرياض الأطفال بمدارس السويس المتميزة

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فتح 12 قاعة لرياض الأطفال بمدارس السويس المتميزة فتح 12 قاعة لرياض الأطفال بمدارس السويس المتميزة
أعلن ديوان عام محافظ السويس عن فتح 12 قاعة جديدة بمدارس السويس الرسمية المتميزة لقبول 2000 طفل برياض الأطفال بزيادة 10% عن المعدل المقرر للقبول، وبالتالى يتم قبول الأطفال الذين تجاوز سنهم 5 سنوات ليصل المعدل الإجمالى للقبول هذا العام 9 آلاف طفل برياض الأطفال بالسويس.

وأضاف بيان صادر من الديوان العام أن مسئولى محافظة السويس عقدوا لقاء مع عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ومصطفى الزعيم مدير عام التعليم العام لبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد.
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