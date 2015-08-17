وزير التعليم العالى يلتقى عميد طب الإسكندرية لبحث تطورات مستشفيات الجامعة

يجتمع الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى اليوم الإثنين، مع الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية بالمستشفى الرئيسى الجامعى، لبحث آخر التطورات بالمستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يجتمع، اليوم مع الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، لبحث آخر التطورات بالمستشفى الرئيسى الجامعى "الميرى" ومتوقع عمل جولة بمستشفى سموحة الجديد.

يذكر أن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، متواجدا الآن بالإسكندرية لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد موعد الدراسة ومناقشة القضايا المهمة الخاصة بالجامعات والمستشفيات الجامعية.