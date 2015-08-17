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مكتبة الطفل والشباب بسنورس تعقد صالون الأجيال والقرائية فى الفيوم

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أقامت مكتبة الطفل والشباب بمركز سنورس بمحافظة الفيوم ورشة عمل لتعليم معلمات الفصل الواحد بالتعاون مع الإدارة التعليمية بسنورس الأسلوب العلاجى (القرائية) للتلاميذ، الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، وهى طريقة صوتية تتناول قراءة التلميذ للكلمة من خلال تقطيعها صوتيا واستخدام اشارات باليد للدلالة على الفهم، وهو أسلوب أشبه بالتعليم عن طريق بعض الألعاب وتستمر هذه الورشة حتى يوم 18 أغسطس.

كما عقدت المكتبة لقاء صالون الأجيال بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان (فنون الأجيال) تناول فكر الشباب وأحلامهم ونظرتهم للمستقبل وعرض للتجربة الأدبية للأديب أحمد طوسون الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للثقافة ورئيس نادى الأدب المركزى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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