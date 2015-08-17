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القوى العاملة ببنى سويف تبدأ التدريب المهنى لرفع قدرات العمال

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القوى العاملة ببنى سويف تبدأ التدريب المهنى لرفع قدرات العمال القوى العاملة ببنى سويف تبدأ التدريب المهنى لرفع قدرات العمال
أعلنت مديرية القوى العاملة ببنى سويف عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التدريب المهنى للعام المالى 2015/2016، بمركز التدريب المهنى شرق النيل، والمواقع التابعة له فى جميع المراكز وتقدم الطلبات يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا عدا يوم الجمعة والسبت.

وأكد سيد الشرقاوى مدير عام القوى العاملة، أن مدة التدريب 3 أشهر للذكور والإناث من 18 إلى 40 سنة، ويشمل مهن تشغيل ماكينات، ميكانيكا سيارات، وجرارات، وتبريد وتكييف، وتفصيل وخياطة، وإلكترونيات، وصيانة وتعليم الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة منزلية، وتشكيل معادن لحام، وتعبئة، وتغليف، ونقش، وزخرفة، بالإضافة إلى مهنتى النجار وحداد المسلح، وصيانة المحمول والدش.

وأضاف مدير القوى العاملة أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن متوسط، ومتفرغ تماما طيلة مدة التدريب، ويجتاز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب مع إحضار صور ضوئية من المؤهل الدراسى وبطاقة الرقم القومى وصور شخصية وكعب عمل، ولا يجوز التقدم لمن حصل على تدريب تحويلى.

وأشار الشرقاوى إلى أن المتدرب يتمتع بمميزات وهى توفير وسيلة مواصلات لنقله من مديرية القوى العاملة إلى مركز التدريب والعودة، صرف بدل انتقال وتغذية، جوائز مالية لأوائل الخريجين، منح المتدرب شهادة خبرة يستطيع العمل بها داخل وخارج البلاد.
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