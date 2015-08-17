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بالصور.. أهالى حى غرب شبرا الخيمة يطالبون المحافظ بحل مشكلة القمامة

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بالصور.. أهالى حى غرب شبرا الخيمة يطالبون المحافظ بحل مشكلة القمامة بالصور.. أهالى حى غرب شبرا الخيمة يطالبون المحافظ بحل مشكلة القمامة
تحول طريق شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة لــ"مقالب قمامة" ومرتع للكلاب الضالة، مما تسبب فى انتشار العديد من الأمراض بين أهالى المنطقة الذين يناشدون المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، الذى أكد كثيرا على اهتمامه بالقضاء على مشكلة القمامة.

فى البداية قال "عادل خيرى" من أهالى المنطقة إن تراكم القمامة على جانبى شارع أحمد عرابى، الذى يعتبر المدخل الرئيسى لمنطقة شبرا الخيمة، والذى يتردد عليه الآلاف من المواطنين شىء لا يصدقه عقل، وأين المسئولون؟ فقد أصيب عدد كبير من الأطفال بأمراض صدرية بسبب تلك القمامة الموجودة بالموقف متسائلا أين وعود المحافظ بالقضاء على مشكلة القمامة؟.

وقالت سعاد إسماعيل "ربة منزل" أصبحت القمامة منتشرة فى كل شارع بشبرا الخيمة، ونعيش يوميا وسط تلال من القمامة تطاردنا أينما ذهبنا فى خاصة شارع أحمد عرابى، والنتيجة أننا نصاب بأمراض خطيرة من القمامة وتصيب أطفالنا بأخطر الأمراض.

ورصدت "اليوم السابع" انتشار تلال القمامة فى العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية بالمنطقة حتى وصلنا إلى ميدان المؤسسة "عرابى"، كما يطلق عليه الأهالى لقربه من كوبرى أحمد عرابى وشارع أحمد عرابى، والذى ترتع فيه الكلاب الضالة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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