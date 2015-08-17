جامعة حلوان تعفى ذوى الاحتياجات الخاصة من مصروفات المدنية الجامعية

أعلن الدكتور سمير الدمرداش، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قررت إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الجامعة توفر الإمكانيات وكل سبل الراحة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة داخل الحرم الجامعى، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير أماكن قريبة منهم للمحاضرات وأن تكون مواعيد المحاضرات مناسبة لهم.

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