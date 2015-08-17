ابعد عن المدخنين.. 5 أضرار للتدخين السلبى فى الموجة الحارة

لا حد لأخطار التدخين، حتى التدخين السلبى أحد أخطر أنواع التدخين اللا إرادى، بل أكد العديد من الأطباء على تفوق التدخين السلبى من حيث الأضرار والخطورة على نظيره العادى.

ولذا ينصح الدكتور أحمد يسرى، أخصائى الباطنة، بضرورة الإقلاع عن التدخين خلال الصيف على أقل تقدير، فخطورة التدخين تتضاعف مع الموجة الحارة، خاصة التدخين السلبى، ما ينصح غير المدخنين بتجنب التعرض للتدخين.

أضرار التدخين السلبى فى الموجة الحارة

>وأكد يسرى أن الكثير من الأضرار الصحية تصيب من يحيطون بالمدخنين، وتزيد حدة هذه الأعراض المرضية مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة:

>• التدخين السلبى فى الموجة الحارة يزيد من فرص الإصابة بالاختناق وصعوبة التنفس نتيجة ارتفاع الرطوبة.

>• التدخين السلبى فى الموجة الحارة يزيد من فرص إثارة حساسية الأنف والجيوب الأنفية.

>• التدخين السلبى فى الموجة الحارة يزيد فرص الإصابة بالنهجان وضيق الشعب الهوائية.

>• التدخين السلبى فى الصيف يزيد من شعور الجسم بارتفاع درجات الحرارة.

>• يساعد على الشعور بانسداد الشهية.

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