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لو عندك تينيا.. استحمى 3 مرات فى اليوم

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لو عندك تينيا.. استحمى 3 مرات فى اليوم لو عندك تينيا.. استحمى 3 مرات فى اليوم
عند ارتفاع درجات الحرارة، تظهر العديد من الأمراض الجلدية بسبب العرق والرطوبة، ومنها التنيا الملونة، التى يحدثنا عنها الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكدا أن التنيا الملونة من الأمراض الجلدية المنتشرة فى هذه الأيام نظرا لارتفاع درجات حرارة الطقس.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن الشخص يصاب بمرض التنيا الملونة نتيجة تعرض الجلد لبعض الفطريات التى تنمو على سطح الجلد عند ارتفاع الحرارة والرطوبة والعرق الغزير.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الرقبة والصدر والبطن والظهر والذراعين أكثر أماكن الجسم التى تظهر بها التنيا الملونة، وتظهر على هيئة بقع من صغيرة إلى كبيرة، ذات لون أبيض أو وردى أو بنى الفاتح والغامق.

ويؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أن البالغين والشباب الأكثر عرضة للإصابة بمرض التنيا الملونة، وقد تنتقل الإصابة من المريض إلى الانسان السليم بالتلامس المباشر أو استعمال ملابسه أو أغراضه الشخصية، وهذا المرض يستغرق علاجه مدة شهر ونصف كحد أقصى.

ويقدم رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح للوقاية من هذا المرض، ومنها:
>1- ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة
>2- التهوية الجيدة
>3- الاستحمام بالماء البارد من مرتين إلى ثلاثة يوميا
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