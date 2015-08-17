بعد الموجهة الحارة..الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من غد

أكد وحيد سعودى المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة انخفاضها التدريجى "البطىء" اعتباراً من غد الثلاثاء، ليظل بذلك الطقس ما بين حار وشديد الحرارة مؤثراً على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبا بنسبة عالية من الرطوبة.

وأضاف وحيد سعودى المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الارتفاع فى درجات الحرارة يعتبر أعلى من معدلاته الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بحوالى 7 درجات.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء نهاراً مائل للحرارة فى أول الليل، معتدل فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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