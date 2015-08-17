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انهيار 6 أمتار من سور السكة الحديد بانفجار محول الكهرباء بههيا بالشرقية

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انهيار 6 أمتار من سور السكة الحديد بانفجار محول الكهرباء بههيا بالشرقية انهيار 6 أمتار من سور السكة الحديد بانفجار محول الكهرباء بههيا بالشرقية
أسفر الانفجار الذى وقع، منذ قليل، بمحول كهرباء أمام الساحة الشعبية بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، عن انهيار جزء من سور السكة الحديد بالجهة الأمامية للساحة الشعبية، يقدر بنحو 6 أمتار، فضلا عن وقوع تلفيات كبيرة بالمحول، فيما يقوم خبراء المفرقعات بفحص موقع الانفجار وتمشيط المنطقة، للعثور على أى مواد متفجرة.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بوقوع انفجار بمحول كهرباء أمام الساحة الشعبية، وتسبب الانفجار فى تدمير المحول وانهيار جزء من سور السكة الحديد.

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