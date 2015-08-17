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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بين قريتين ببنى سويف

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بين قريتين ببنى سويف مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بين قريتين ببنى سويف
لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الاثنين، وأصيب 2 آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين قريتى "فزارة" و"صفط راشين" التابعتين لمركز ببا ببنى سويف، وتم فرض كردون أمنى بين القريتين منعا لتجدد الاشتباكات.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقريتين بدائرة المركز، بسبب خلافات بين شباب القريتين، ما اسفر عن وقوع قتيل ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة بمركز لفض المشاجرة، وفرض كردون أمنى حول القريتين منعا لتجدد الاشتباكات، ونقل المصابون والمتوفى إلى مستشفى ببا المركزى، وتم ضبط أطراف المشاجرة.

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مصر 365