ضبط مخزن للمتفجرات ومصنع للعبوات الناسفة بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية فى القبض على إرهابيين، وضبط مخزن للمتفجرات ومصنع لصناعة العبوات الناسفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا يفيد بتمكن قوات الأمن من مداهمة مصنع والعثور به على 10 جراكن تحتوى على مواد لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات بمدينة تلا، ومخزن آخر بعزبة رشيد التابعة لقرية "طبلوها" به 9 أسلحة آلية وأسطوانات مضغوطة تستخدم فى تصنيع القنابل.