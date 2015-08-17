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ضبط مخزن للمتفجرات ومصنع للعبوات الناسفة بالمنوفية

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ضبط مخزن للمتفجرات ومصنع للعبوات الناسفة بالمنوفية ضبط مخزن للمتفجرات ومصنع للعبوات الناسفة بالمنوفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية فى القبض على إرهابيين، وضبط مخزن للمتفجرات ومصنع لصناعة العبوات الناسفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا يفيد بتمكن قوات الأمن من مداهمة مصنع والعثور به على 10 جراكن تحتوى على مواد لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات بمدينة تلا، ومخزن آخر بعزبة رشيد التابعة لقرية "طبلوها" به 9 أسلحة آلية وأسطوانات مضغوطة تستخدم فى تصنيع القنابل.

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مصر 365