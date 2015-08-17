ضبط مسجل خطر وعاطل أثناء سرقة قطع حديدية من كوبرى 15 مايو

تمكن النقيب سعد محمد، معاون مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من القبض على كل من "محمد ا م" 33 سنة، عاطل، مسجل خطر فرض سيطرة، والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرها سرقة، و"شريف ع ص" 21 سنة، عاطل، ومقيم إمبابة، أثناء قيامهما بسرقة قطع حديد من كوبرى 15 مايو بأسلوب الخلع والتقطيع.

وتم اقتياد المتهمين إلى قسم بولاق أبو العلا، وتم تحرير المحضر رقم 6553 لسنة 2015 جنح القسم، وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

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