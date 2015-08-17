بالصور.. ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بكفر الشيخ

شهدت مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حملة للطب البيطرى والصحة، على مطاعم مدينة مطوبس، برئاسة الدكتور أحمد الجندى مدير الإدارة الصحية، والدكتور عماد فليفل مدير الإدارة البيطرية، ومشاركة الدكتور على محمد فتيانى رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة الطب البيطرى، وسعد أحمد حلبية مراقب عام الأغذية بإدارة مطوبس الصحية، وهانى فتح الله شحاتة مفتش الأغذية بمكتب مراقبة الأغذية بمطوبس.

وتمكنت الحملة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، شملت لحوم مفرومة مجمدة ولحم الدجاج المفروم ولانشون وبيتزا والكبدة المجمدة بثلاثة مطاعم بمدينة مطوبس، وتحررت محاضر لأصاحب المطاعم؛ وهى المحضر رقم 16366 جنح 2015م ضد "ياسر.ى.ا"، صاحب مطعم، والمحضر رقم 16365 جنح مطوبس لسنة 2015 ضد "محمد.س.ا" صاحب مطعم، كما تحرر المحضر رقم 16367 جنح مطوبس ضد "محمود.س.م.د"، صاحب مطعم.



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