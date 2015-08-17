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حبس موظف بمكتب بريد لاتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من الخزينة بأكتوبر

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حبس موظف بمكتب بريد لاتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من الخزينة بأكتوبر حبس موظف بمكتب بريد لاتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من الخزينة بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس موظف بمكتب بريد أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد تورطه فى سرقة مبلغ 100 ألف جنيه من الخزانة الخاصة بالمكتب.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا يفيد بسرقة خزينة مكتب بريد مدينة الفردوس بأكتوبر.

وبانتقال ضباط المباحث بإشراف العميد حسن عليوة مفتش القطاع لم يتم العثور على آثار تفيد بسرقة المكتب، وتبين أن وراء الواقعة موظف الخزينة واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

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مصر 365