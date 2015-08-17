حبس عاطل وسرعة ضبط شريكه حاولا سرقة صيدلية تحت تهديد السلاح بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة برئاسة مينا فايز، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة بالإكراه، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شريكه، بعدما شرعا فى سرقة صيدلية بجوار مركز شرطة كرداسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الخدمات الأمنية لمركز شرطة كرداسة لاحظت دخول شابين إلى صيدلية مجاورة للمركز يحملان أسلحة، وانتقلت قوة من مباحث المركز ترأسها الرائد مصطفى معبدى معاون مباحث كرداسة، وتبين قيام مسلحين، بتهديد الصيدلى فى محاولة للاستيلاء على أموال الصيدلية، وفور رؤية المتهمين الشرطة أطلق أحدهما أعيرة نارية تجاه القوات، التى تمكنت من السيطرة عليه وضبطه، بينما تمكن الآخر من الهرب.

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تحريز سلاح الجريمة، وأحال اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المحضر إلى النيابة للتحقيق، فيما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب .