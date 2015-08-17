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خطة لتأمين أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكلفة 72 مليون جنيه

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خطة لتأمين أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكلفة 72 مليون جنيه خطة لتأمين أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكلفة 72 مليون جنيه
كشف المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هناك خطة لتأمين ما يقرب من 80% من عدد أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمنع أى محاولات تخريبية لتفجيرها، بتكلفة تصل إلى 72 مليون جنيه سنوياً.

وأضاف "الحنفى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية يبلغ 140 ألف برج، ما بين جهد 66 و220، لافتًا إلى أنها تقع على طول 40 ألف كيلو متر مربع، بمسافة 350 مترًا بين كل برج وآخر.

وأشار رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أن أبراج الكهرباء يصعب تأمينها بنسبة 100%، خاصة التى توجد بالمناطق الصحراوية، ولا يوجد بها سكان، مشيرًا إلى أن الأبراج بالقرى والنجوع وداخل الأراضى الزراعية يمكن تأمينها، من خلال انتشار مكثف لرجال المباحث بالمناطق المحيطة.

وقال "الحنفى"، إنه تم وضع ميزانية مبدئية لتأمين 90 ألف برج تصل لـ6 ملايين جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن خط البرج يحتوى على من 3 إلى 6 مداخل، بالإضافة إلى إنشاء مبانى من الخشب والصاج لإقامة الحراس.

وأوضح الحنفى، أن هناك غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه على المسئول عن التأمين، فى حالة حدوث أى أعمال تفجيرية أو تخريبية للأبراج المتفق على تأمينها.

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