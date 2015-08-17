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مكتب تنسيق الجامعات يستقبل طلاب الدبلومات الفنية اليوم بحد أدنى 60%

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مكتب تنسيق الجامعات يستقبل طلاب الدبلومات الفنية اليوم بحد أدنى 60% مكتب تنسيق الجامعات يستقبل طلاب الدبلومات الفنية اليوم بحد أدنى 60%
يستقبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالى طلاب الدبلومات الفنية، لبدء تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات، نظام "3-5" سنوات، اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس، بحد أدنى للمرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على نسبة 60% فأكثر.

وجاء الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية "التجارية – الصناعية – الزراعية" نظام الثلاث سنوات ونظائرها، بنسبة 60% فأكثر، حسب بيان إعلامى للوزارة أمس.

كما يستقبل مكتب التنسيق دبلوم المدارس الثانوية المتقدمة نظام الخمس سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى، ونظائرها بنسبة 60% فأكثر أيضًا، وهى :

1- دبلوم المعاهد الفنية التجارية والمدارس التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات ونظائرها 60% فأكثر
>2- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار والمدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات ونظائرها
>3- دبلوم السالزيان والدون بوسكو
>4- دبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل، مركز التكنولوجيا المتميز، فنى صناعى للصناعات المتطورة
>5- دبلوم المعهد الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا
>6- دبلوم المدارس الزراعية نظام الخمس سنوات

وأوضح البيان، أنه على الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (5 سنوات)، الالتزام بقواعد وشروط القبول الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات، والموضحة بدليل الطالب على الموقع.

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