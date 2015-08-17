مهاب مميش: 57 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال 48 ساعة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أن قناة السويس الجديدة تواصل ارتفاع معدلات عبور السفن والحمولات للأسبوع الثانى على التوالى بعد افتتاحها الخميس 6 أغسطس.

وأشار مميش إلى أنه خلال الـ48 ساعة الماضية شهدت القناة الجديدة عبور 57 سفينة، حيث عبرت السبت 28 سفينة بحمولة قدرها مليون و400 ألف طن والأحد عبرت 29 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و14 ألف طن.

وكانت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس قد كشفت عن عبور 54 سفينة السبت بحمولة قدرها 3 ملايين طن، حيث عبرت القناة القديمة 26 سفينة من اتجاه الشمال بحمولة قدرها مليون 600 ألف طن، وعبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 28 سفينة بحمولة قدرها مليون و400 ألف طن.

- مهاب مميش: تكلفة قناة السويس الجديدة 3.2 مليار دولار والإنفاق 4 مليارات..ويؤكد:إيرادات القناة خلال العام الحالى بلغت 39.4 مليار جنيه..بدأنا إنشاء محطة لتمول السفن بالعين السخنة..وتنازلت عن راتبى لوطنى

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