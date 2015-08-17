"التمويل العقارى": انتهاء فرز أوراق المتقدمين لـ1660 شقة بالمدن الجديدة

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم الانتهاء من فرز أوراق كل المتقدمين لـ1660 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، التى أعلن عنها الصندوق الشهر الماضى.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم استبعاد عدد كبير من المتقدمين فى مدن العبور والشروق وقنا الجديدة والصالحية الجديدة، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة، حيث سيتم تخصيص وحدات سكنية للمقبولين، بينما سيتم إجراء قرعة علنية على المتقدمين لمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، لأن نسبة من انطبقت عليهم الشروط كبيرة وأكبر بكثير من عدد الوحدات المطروحة.

وأضافت عبد الحميد، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بوحدات سكنية بعد انتهاء الاستعلام عنهم، وذلك خلال أيام.

وكان قد تقدم نحو 4355 مواطنًا لحجز 1660 وحدة سكنية، فى 7 مدن جديدة، وتقدم 503 مواطنين فى مدينة الشروق، لعدد 559 وحدة، و2290 متقدمًا لوحدات مدينة العبور، و755 متقدمًا لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ 27 وحدة فقط، و777 متقدمًا لوحدات مدينة الشيخ زايد بعدد 16 وحدة فقط، و18 متقدمًا لوحدات مدينة قنا الجديدة، و5 متقدمين لوحدات مدينة الصالحية الجديدة، و7 متقدمين لوحدات مدينة النوبارية الجديدة.

- اسمع الخبر.. "التمويل العقارى" يفرز أوراق 4210 متقدمين لـ1660 وحدة سكنية