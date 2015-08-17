وفاة سعودى وإصابة 3 فى حادث تصادم بجنوب الأردن

توفى سعودى يبلغ من العمر 55 عاماً وأصيب ثلاثة آخرون بجروح ورضوض مختلفة فى الجسم اثر حادث تصادم وقع بين شاحنة ومركبة تحمل لوحة سعودية على الطريق الخلفى فى مدينة العقبة جنوب الأردن، بحسب وكالة الانباء الاردنية.

وبحسب بيان صحافى قامت فرق الاسعاف فى مديرية دفاع مدنى العقبة بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين ونقلهم و اخلاء المتوفى إلى مستشفى الأمير هاشم العسكرى وحالة المصابين العامة متوسطة .

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