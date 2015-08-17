بحث وفيات حديثى الولادة بمؤتمر المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية

تنظم الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال مؤتمرها الثانى لمشروع "حلمنا وحنحققه" يوم 3 سبتمبر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى أستاذ طب الأطفال وممثل الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال فى الشرق الأوسط والمدير التنفيذى لمشروع حلمنا، إنه سيتم مناقشة أسباب وفيات حديثى الولادة وكيفية خفضها، موضحة أن الهدف هو تبنى مشروع قومى لخفض وفيات حديثى الولادة بنسبة 50 % بحلول عام 2018، حيث إن وفيات حديثى الولادة تصل إلى 14 لكل ألف طفل فى مصر وفى أوروبا 6 لكل ألف، ونهدف إلى تخفيضها إلى المعدلات العالمية بحلول عام 2018 .

وأشارت أنه سيتم وضع خطة لكيفية خفض أعداد الوفيات حديثى الولادة وتوزيع الأدوار على القائمين فى طب حديثى الولادة فى مصر، من أجل مساعدة وزارة الصحة فى خفض نسبة وفيات حديثى الولادة للمساعدة فى مجهوداتها، من أجل خفض معدلات حديثى الولادة، حيث تقوم الوزارة بدور فى خفض العدد فى أقصر وقت ممكن، حيث يتم منع الوفيات فى أقصر فترة ممكنة، خاصة أن الأسباب التى تؤدى إلى الوفاة يمكن القضاء عليها.

وأكدت أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع جميع الهيئات المتخصصة فى طب حديثى الولادة فى مصر مثل الجمعية المصرية لحديثى الولادة والجمعية المصرية لحديثى الولادة والمبتسرين وشبكة حديثى الولادة المصرية والزمالة المصرية لطب الأطفال حديثى الولادة وجمعية بورسعيد لحديثى الولادة، وبالاشتراك مع مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.