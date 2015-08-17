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ناصر القصبي ينشر رسائل "السب والتهديد" لتوثيقها

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ناصر القصبي ينشر رسائل "السب والتهديد" لتوثيقها ناصر القصبي ينشر رسائل "السب والتهديد" لتوثيقها

الأحد 16-08-2015 18:20

شهد فنان الكوميديا السعودي ناصر القصبي في الآونة الأخيرة بعد عرض مسلسله الرمضاني "سيلفي" هجوماً حاداً من قبل المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتمد البعض أسلوب التهديد والوعيد على القصبي ليتعدى النقد للعمل الفني إلى تطاول بأبشع الألفاظ.

وبناء على ذلك، قرر القصبي نشر رسائل التهديد والسباب التي أرسلها له البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مصرحاً على حسابه الخاص بأنه سيرسل معايدات الجمهور الخاصة له مع الجمهور من باب التسلية، ولكي يشارك محبيه معاناة الفنان في مجال عمله قائلاً: "لا أعرف من باب ماذا لعلها التسلية .. ربما المهم قررت أنكم تشاركوني بعض الشتائم وبعض التهديدات التي وصلتني بعد العيد" (معايدة خاصة).

وقبل أن يقدم الفنان ناصر على نشرها اعتذر لجميع متابعيه عن ما تحمله الرسائل من ألفاظ جارحة قائلاً: "أعتذر سلفاً عن المرفق هذا حسابي في تويتر للأسبوعين اللي راحو فقط- غير رمضان طبعا- حاشاكم وأجلكم مما ستقرؤون "، مضيفاً: "لم أعرض كل شي، فقط حبيت أحطكم في الصورة معاناة الفنان في بلادنا ويا بلادي واصلي".

وأرجع القصبي نشره للرسائل الهجومية التي تنهال عليه من باب توثيق جميع ما يمر به خلال مسيرته الفنية أملاً بنشر تجربته الفنية كسيرة ذاتية قائلاً: "أوثق تفاصيلي الخاصة لأني أفكر جدياً برصد تجربتي الفنية كسيرة ذاتيه وأحببت مشاركتكم ".

يشار إلى أن الفنان ناصر القصبي اعتمد في مسلسله الأخير "سيلفي"، والذي عرض في رمضان 2015 على قناة "إم بي سي" ، على تقديم ما يمر به المجتمع من أحداث سياسية، حيث تطرق من خلاله لعرض حلقات عن تنظيم "داعش" في قالب ساخر، مما عرض الفنان إلى تلقي تهديدات من عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي رداً على استهزائه بالتنظيم في إحدى حلقات مسلسل "سيلفي".

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