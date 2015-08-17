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من المسؤول عن فضيحة إليسا في حفل السويد؟

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من المسؤول عن فضيحة إليسا في حفل السويد؟ من المسؤول عن فضيحة إليسا في حفل السويد؟

الأحد 16-08-2015 23:00

أحيت الفنانة اليسا حفلاً مجانياً في السويد يوم الجمعة الماضية، وقد أعلنت عنه في دعاية مكثّفة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت اليسا عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الخاصة بالحفل وأعربت عن سعادتها بالجمهور الكثيف، وقالت إن الحفل كان ناجحاً جداً.

وصباح اليوم، نشرت اليسا صورة لجمهور غفير وقالت إنها من الحفل الذي أحيته في السويد، ولكن بعض الناشطين على موقع "تويتر" أشاروا إلى أن هذه الصورة هي من حفل النجم العالمي دايفد غيتا، وللتأكد من الأمر، دخلنا إلى حسابي "الانستغرام" و"التويتر" للفنان العالمي، وتبين أن الصورة فعلاً مأخوذة من حسابه حيث نشرها الفنان منذ ثلاثة أسابيع.

فمن المسؤول عن هذه الفضيحة؟ وهل كانت اليسا تعلم أن هذه الصورة ليست من حفلها أم هناك من ورطها بهذه الصورة؟

يذكر أن الفنان رامي عياش سبق ووقع في غلطة مشابهة في مهرجان "جرش"، حيث أرسل مكتبه الإعلامي صوراً من حفلة الفنان عمر العبداللات على أنها من حفله، وما لبثت الصحافة الأردنية أن كشفت هذا الخطأ الذي رفض رامي عياش الاعتذار عنه أو الاعتراف به.

 

 

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