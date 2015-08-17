رحيل زوجة الموسيقار محمد عبد الوهاب

توفت اليوم الأحد السيدة نهلة القدسي زوجة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، في العاصمة الأردنية عمان.

ومن المقرر أن تسافر السيدة عصمت محمد عبد الوهاب، ابنة موسيقار الأجيال وعدد من أفراد الأسرة للمشاركة في تشييع الجنازة.

نهلة القدسي هي سورية الأصل من إحدى عائلات مدينة حلب، كانت زوجة السياسي الأردني الشهير عبد المنعم الرفاعي وأم السفير الأردني السابق بالقاهرة عمر الرفاعي، وهي الزوجة الثالثة للفنان محمد عبد الوهاب.

والتقت القدسي بعبد الوهاب في بيروت عندما كان مريضاً ونزيلاً في إحدى فنادق بحمدون، حيث حدث التعارف والزواج.

كانت القدسي تجيد هواية العزف على البيانو ولعب الشطرنج وتتمتع بحاسة فنية مرهفة بالنسبة للغناء والتمثيل والمسرح، وكان صديقة الفنان فريد الأطرش وإيمان وفؤاد الأطرش.

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